***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2023 13:29
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218654
BIST
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15:487.859
En Düşük
|Değişim
|: 1,01%
|| 78,30
|Açılış
|: 7.787
|
|Önceki Kapanış
|: 7.781
|
7.774
En Yüksek
7.862
15:4828,6949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0402
|Açılış
|: 28,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7200
|
28,9384
En Düşük
28,5307
15:4831,1939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0458
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4660
En Düşük
30,9976
15:481.835,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 9,79
|Açılış
|: 1.835,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.825,76
|
1.846,58
En Düşük
1.817,97
BIST En Aktif Hisseler15:46
|ANELE
|10,67
|43.952.040
|% 10,00
|
|KRONT
|15,40
|71.570.213
|% 10,00
|
|ATSYH
|69,30
|1.603.463
|% 10,00
|
|DOGUB
|14,54
|48.558.494
|% 9,98
|
|RUBNS
|30,20
|72.090.777
|% 9,98
|
|QNBFL
|1.076,00
|6.440.039
|% -9,96
|
|CASA
|113,10
|25.341.111
|% -9,95
|
|AVTUR
|9,23
|3.938.930
|% -9,95
|
|OTTO
|382,50
|4.790.770
|% -9,95
|
|KLNMA
|53,50
|5.219.942
|% -8,39
|
|THYAO
|253,75
|8.496.919.202
|% 3,87
|
|MIATK
|673,00
|2.946.510.601
|% -4,13
|
|REEDR
|30,60
|2.622.147.837
|% 3,03
|
|TUPRS
|154,20
|2.283.755.605
|% 0,06
|
|MARBL
|20,56
|2.224.757.128
|% -3,47
|
|EKGYO
|7,54
|984.233.624
|% 0,00
|
|MARBL
|20,56
|2.224.757.128
|% -3,47
|
|IHLAS
|1,48
|132.428.230
|% 0,00
|
|REEDR
|30,60
|2.622.147.837
|% 3,03
|
|YKBNK
|16,93
|1.345.832.287
|% 0,53
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6679
|28,7186
|% 0,22
|
|Euro
|31,1878
|31,2008
|% 0,17
|
|Sterlin
|35,5872
|35,7657
|% 0,38
|
|Frank
|32,2101
|32,4041
|% 0,32
|
|Riyal
|7,6275
|7,6658
|% 0,12
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,00
|24,03
|% 0,66
|
|Platin
|909,09
|911,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.053,60
|1.057,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,49
|78,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.988,91
|1.989,23
|% 0,66
|