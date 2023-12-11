***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2023 14:31
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224454
BIST
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15:097.762
En Düşük
|Değişim
|: -1,92%
|| -151,79
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.749
En Yüksek
7.925
15:0928,9932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0086
|Açılış
|: 28,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
15:0931,2328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0186
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
15:091.859,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -7,40
|Açılış
|: 1.859,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.855,85
BIST En Aktif Hisseler15:05
|AVTUR
|8,80
|4.634.701
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,42
|16.528.471
|% 10,00
|
|SKYMD
|10,24
|1.735.731
|% 9,99
|
|CATES
|76,00
|6.002.328
|% 9,99
|
|FMIZP
|394,25
|328.426.010
|% 9,97
|
|UMPAS
|8,10
|8.265.391
|% -10,00
|
|AYES
|31,28
|1.413.238
|% -9,96
|
|EGEEN
|12.482,50
|894.769.773
|% -9,05
|
|KRGYO
|45,98
|62.701.032
|% -8,77
|
|LIDER
|56,80
|217.588.156
|% -8,61
|
|THYAO
|248,70
|4.383.820.234
|% -2,09
|
|AGROT
|15,27
|1.868.332.137
|% 9,94
|
|TCELL
|57,90
|1.865.753.867
|% -1,03
|
|AKBNK
|34,86
|1.807.540.847
|% -0,29
|
|ISCTR
|22,14
|1.796.855.845
|% -0,54
|
|EKGYO
|7,64
|1.304.945.926
|% -3,29
|
|AGROT
|15,27
|1.868.332.137
|% 9,94
|
|YKBNK
|19,72
|1.779.166.161
|% 0,25
|
|ISCTR
|22,14
|1.796.855.845
|% -0,54
|
|ZOREN
|4,67
|372.142.393
|% -2,91
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9791
|29,0067
|% 0,08
|
|Euro
|31,2303
|31,2482
|% 0,11
|
|Sterlin
|36,3885
|36,5710
|% 0,35
|
|Frank
|32,8155
|33,0132
|% 0,00
|
|Riyal
|7,7067
|7,7453
|% 0,03
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,89
|22,93
|% 0,66
|
|Platin
|923,30
|925,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|946,92
|950,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,25
|75,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.995,56
|1.995,86
|% 0,66
|