***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.03.2024 10:14
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260900
BIST
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11:479.096
En Düşük
|Değişim
|: 1,57%
|| 141,02
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.036
En Yüksek
9.100
11:4732,4237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0523
|Açılış
|: 33,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
32,1800
11:4735,4268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0436
|Açılış
|: 35,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
35,2593
11:472.292,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 18,55
|Açılış
|: 2.292,43
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.267,37
BIST En Aktif Hisseler11:47
|RYSAS
|35,22
|25.027.485
|% 9,99
|
|EKIZ
|78,70
|1.831.585
|% 9,99
|
|DIRIT
|17,50
|914.953
|% 9,99
|
|PKART
|83,30
|86.196.510
|% 9,97
|
|FMIZP
|339,25
|65.626.520
|% 9,97
|
|QNBFL
|154,80
|8.114.152
|% -10,00
|
|KSTUR
|7.772,50
|7.780.273
|% -9,99
|
|PEKGY
|17,42
|345.813.425
|% -9,97
|
|BRMEN
|6,98
|1.151.763
|% -9,94
|
|BEGYO
|4,75
|648.843.955
|% -9,87
|
|THYAO
|284,00
|4.057.431.086
|% 2,07
|
|MOGAN
|22,52
|2.167.213.658
|% 4,55
|
|ASELS
|58,10
|2.084.884.298
|% 3,84
|
|YKBNK
|24,78
|1.804.052.384
|% 1,56
|
|TUPRS
|174,90
|1.327.602.962
|% 1,80
|
|BEGYO
|4,75
|648.843.955
|% -9,87
|
|MOGAN
|22,52
|2.167.213.658
|% 4,55
|
|EKGYO
|10,97
|955.293.911
|% 1,86
|
|ZOREN
|5,67
|471.200.428
|% 1,25
|
|YKBNK
|24,78
|1.804.052.384
|% 1,56
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4178
|32,4237
|% 0,16
|
|Euro
|35,4127
|35,4268
|% 0,12
|
|Sterlin
|42,1100
|42,3210
|% -0,41
|
|Frank
|36,7957
|36,9801
|% -1,32
|
|Riyal
|8,8011
|8,8452
|% -0,18
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,44
|25,46
|% 0,66
|
|Platin
|909,79
|911,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.022,50
|1.026,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,15
|86,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.200,98
|2.201,31
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:47
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12:02BRISA
Yüzde 4.90 oranında artışla 139.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 464, 527 adet işlem
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12:01NIBAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 22.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 266, 876 adet işlem
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12:00EMKEL
Yüzde 7.73 oranında artışla 17.55 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 135, 277 adet işlem
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11:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASTOR, ENKAI, ODAS
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11:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 122, 62 artarak (% 1.56 ) 7, 985