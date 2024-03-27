***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2024 10:20
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263019
BIST
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11:398.765
En Düşük
|Değişim
|: -0,48%
|| -42,61
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.851
11:3932,2340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0606
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2374
En Düşük
32,1073
11:3935,1012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2371
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1226
En Düşük
34,7919
11:392.258,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,75
|Açılış
|: 2.257,28
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.262,03
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler11:39
|AGROT
|39,16
|802.595.695
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|69.873.464
|% 10,00
|
|KBORU
|119,00
|404.180.429
|% 9,98
|
|ODINE
|48,28
|26.626.034
|% 9,98
|
|QNBFB
|297,50
|2.591.225
|% 9,98
|
|EMNIS
|243,00
|1.416.933
|% -10,00
|
|KSTUR
|6.105,00
|7.496.940
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|530.582
|% -9,97
|
|VRGYO
|55,60
|375.193.100
|% -9,96
|
|BJKAS
|52,00
|8.705.755
|% -9,96
|
|THYAO
|282,50
|2.365.624.330
|% -0,96
|
|PETKM
|20,20
|2.359.507.578
|% -5,16
|
|ASELS
|52,95
|1.351.021.913
|% -0,09
|
|YKBNK
|26,72
|1.220.921.629
|% 0,30
|
|ISCTR
|10,99
|1.014.943.966
|% -1,17
|
|PETKM
|20,20
|2.359.507.578
|% -5,16
|
|ISCTR
|10,99
|1.014.943.966
|% -1,17
|
|EKGYO
|9,31
|757.069.714
|% -0,11
|
|ZOREN
|5,42
|406.805.432
|% -0,37
|
|YKBNK
|26,72
|1.220.921.629
|% 0,30
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2264
|32,2340
|% 0,19
|
|Euro
|35,0750
|35,1012
|% 0,68
|
|Sterlin
|40,8402
|41,0449
|% -0,17
|
|Frank
|35,7182
|35,8972
|% -0,34
|
|Riyal
|8,6320
|8,6753
|% -0,13
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,40
|24,44
|% 0,66
|
|Platin
|897,91
|898,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|982,33
|985,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,00
|85,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,25
|2.177,51
|% 0,66
|