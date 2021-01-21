***PSDTC* *EREGL* *SRVGY* *ISBIR* *YBTAS* *BUCIM* *SNGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***PSDTC******EREGL******SRVGY******ISBIR******YBTAS******BUCIM******SNGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BUCIM, ISBIR, PSDTC, SNGYO, SRVGY, YBTAS, EREGLSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***BUCIM 1 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. E YILDIZ ILICALI 3.780,000EREGL 2 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E İBRAHİM GİRAN 100,850ISBIR 3 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E SÖNMEZ BAYINDIR 9,240PSDTC 4 PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. E VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİC.A.Ş. 14.754,415SNGYO 5 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BEDİREDDİN YILDIZ 45.000,000SRVGY 6 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BEDİREDDİN YILDIZ 6.000,000YBTAS 7 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KAMİL OCAK 2,240YBTAS 8 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KAMİL OCAK 3,732YBTAS 9 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MESUT TURGAY BOYAR 0,560YBTAS 10 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MESUT TURGAY BOYAR 0,933YBTAS 11 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E RAFET KARACA 0,280YBTAS 12 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E RAFET KARACA 0,466(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903706BIST