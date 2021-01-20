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***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.01.2021 17:22



***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC

Açıklamalar Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903510


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Tam 2.934 3.007 23,06  
Yarım 1.418 1.455 11,15  
Çeyrek 711 727 5,58  
Gümüş.Ons 25,66 25,70 0,52  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,09  
B. Petrol 56,36 56,36 0,46  
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