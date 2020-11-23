***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu
23.11.2020 15:57
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889553
BIST
16:291.324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,21
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.322
16:297,8017
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 0,1827
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8017
En Düşük
7,6149
16:299,2813
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 0,2396
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2854
En Düşük
9,0241
16:29466,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 7,71
|Açılış
|: 466,56
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler16:27
|EGEEN
|1.557,00
|210.225.420
|% 10,00
|
|SUMAS
|38,72
|671.173
|% 10,00
|
|YESIL
|64,40
|53.680.822
|% 9,99
|
|CASA
|73,20
|2.658.185
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.501.740
|% 9,98
|
|KAPLM
|25,66
|475.650
|% -9,96
|
|MARKA
|7,20
|1.689.869
|% -9,89
|
|TKURU
|281,00
|4.611.234
|% -9,59
|
|BRKO
|1,16
|1.655.682
|% -7,94
|
|EUYO
|5,22
|2.038.064
|% -6,45
|
|SISE
|7,11
|1.838.687.397
|% 1,28
|
|GARAN
|9,22
|1.747.379.345
|% -2,43
|
|THYAO
|12,05
|1.698.908.046
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,04
|1.604.381.584
|% 5,70
|
|KRDMD
|4,89
|1.397.734.237
|% 1,66
|
|EKGYO
|2,04
|1.604.381.584
|% 5,70
|
|KRDMD
|4,89
|1.397.734.237
|% 1,66
|
|SISE
|7,11
|1.838.687.397
|% 1,28
|
|YKBNK
|3,01
|649.964.170
|% -2,59
|
|GARAN
|9,22
|1.747.379.345
|% -2,43
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7876
|7,7929
|% 2,28
|
|Euro
|9,2636
|9,2689
|% 2,51
|
|Sterlin
|10,3921
|10,4442
|% 2,91
|
|Frank
|8,5425
|8,5940
|% 2,58
|
|Riyal
|2,0701
|2,0805
|% 2,20
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-7,24
|
|Altın Gr.
|468
|468
|9,11
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|37,00
|
|Tam
|3.102
|3.180
|47,63
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|23,04
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,52
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,10
|
|B. Petrol
|45,81
|45,81
|0,74
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 24 kaybederek (% -0.49 ) 1, 472
-
16:39
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, GARAN, THYAO
-
16:39XU100
Endeks 1, 324 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 23, 162.00 milyon TL de
-
16:39DERAS
Yüzde 8.43 oranında artışla 11.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 187, 976 adet işlem
-
16:37MRSHL
Yüzde 6.30 oranında artışla 383.00 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 370 adet işlem