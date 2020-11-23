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***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu

23.11.2020 15:57



***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC

Açıklamalar Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889553


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SUMAS 38,72 671.173 % 10,00  
YESIL 64,40 53.680.822 % 9,99  
CASA 73,20 2.658.185 % 9,99  
IZTAR 15,43 1.501.740 % 9,98  
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Dolar 7,7876 7,7929 % 2,28  
Euro 9,2636 9,2689 % 2,51  
Sterlin 10,3921 10,4442 % 2,91  
Frank 8,5425 8,5940 % 2,58  
Riyal 2,0701 2,0805 % 2,20  
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Altın Ons 1.866 1.866 -7,24  
Altın Gr. 468 468 9,11  
Cumhuriyet 3.110 3.157 37,00  
Tam 3.102 3.180 47,63  
Yarım 1.499 1.538 23,04  
Çeyrek 752 769 11,52  
Gümüş.Ons 24,10 24,14 -0,07  
Gümüş Gr. 6,02 6,03 0,10  
B. Petrol 45,81 45,81 0,74  
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