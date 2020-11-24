***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu
24.11.2020 13:20
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Nezih Öztüre tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889728
BIST
16:061.316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,95
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
16:067,9741
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0868
|Açılış
|: 7,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
16:069,4716
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1336
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
16:06463,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,41
|Açılış
|: 463,22
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler16:06
|EGEEN
|1.712,70
|290.053.094
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|98.443.504
|% 9,99
|
|IZTAR
|16,97
|22.242.736
|% 9,98
|
|AVGYO
|4,19
|50.709.990
|% 9,97
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|9,10
|3.992.407.430
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,09
|2.715.707.434
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,99
|1.875.888.605
|% 1,70
|
|GUBRF
|46,94
|1.591.392.687
|% -6,59
|
|THYAO
|11,91
|1.313.662.763
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,09
|2.715.707.434
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,99
|1.875.888.605
|% 1,70
|
|GARAN
|9,10
|3.992.407.430
|% 0,33
|
|TSKB
|2,57
|857.610.161
|% 7,98
|
|SKBNK
|1,52
|474.342.110
|% 2,70
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9672
|7,9741
|% 1,10
|
|Euro
|9,4588
|9,4716
|% 1,43
|
|Sterlin
|10,5536
|10,6065
|% 0,77
|
|Frank
|8,6654
|8,7176
|% 0,69
|
|Riyal
|2,1124
|2,1230
|% 0,75
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-26,37
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-3,87
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.125
|-83,00
|
|Tam
|3.064
|3.143
|-92,38
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-44,69
|
|Çeyrek
|743
|760
|-22,35
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,15
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,90
|5,91
|-0,07
|
|B. Petrol
|46,51
|46,51
|0,47
|
Seans Raporu
16:06
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-
16:19DOCO
Yüzde 7.57 oranında artışla 469.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 428 adet işlem
-
16:17EGEEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 1, 712.70 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 815 adet işlem
-
16:16ESCOM
Yüzde 4.24 oranında artışla 6.15 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 330, 255 adet işlem
-
16:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 02 artarak (% 0.09 ) 1, 187
-
16:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, ERBOS, KERVN, POLTK, RODRG, CASA, AVGYO, EGEEN, SNKRN