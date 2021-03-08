***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu









***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )Yapılan açıklama düzeltme mi? EvetKonuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 05.03.2021İlgili Şirketler PSDTCAçıklamalar Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Spot Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır. 05.03.2021 tarihinde KAP'ta duyurulan açıklamanın aynısı olup, kod seçilerek yeniden yayınlanmaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915782BIST