***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu
08.03.2021 10:14
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 05.03.2021
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Spot Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır. 05.03.2021 tarihinde KAP'ta duyurulan açıklamanın aynısı olup, kod seçilerek yeniden yayınlanmaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915782
BIST
11:011.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,34
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.546
11:017,5553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0233
|Açılış
|: 7,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,5740
En Düşük
7,4989
11:018,9908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0108
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
9,0058
En Düşük
8,8190
11:01413,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,75
|Açılış
|: 413,03
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
414,75
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler11:01
|TRILC
|12,10
|39.023
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|65.512
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|15.991.394
|% 9,99
|
|IZTAR
|25,76
|3.360.863
|% 9,99
|
|DIRIT
|8,04
|130.931
|% 9,99
|
|KENT
|367,30
|1.033.582
|% -5,75
|
|PAMEL
|33,10
|6.037.685
|% -5,43
|
|DAGHL
|15,36
|2.026.187
|% -5,19
|
|EKIZ
|7,50
|49.350
|% -3,85
|
|MMCAS
|6,00
|18.000
|% -3,85
|
|KOZAL
|132,30
|492.499.171
|% 2,64
|
|GARAN
|9,25
|317.364.093
|% 0,00
|
|PETKM
|6,11
|302.096.678
|% 1,50
|
|THYAO
|14,72
|262.637.526
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,44
|253.637.075
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,44
|253.637.075
|% -0,81
|
|PETKM
|6,11
|302.096.678
|% 1,50
|
|CEMAS
|1,59
|61.246.387
|% 1,27
|
|DOHOL
|3,46
|122.276.495
|% 1,17
|
|GARAN
|9,25
|317.364.093
|% 0,00
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5499
|7,5553
|% 0,31
|
|Euro
|8,9793
|8,9908
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,4203
|10,4726
|% 0,22
|
|Frank
|8,0746
|8,1233
|% 0,21
|
|Riyal
|2,0087
|2,0188
|% 0,35
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-0,15
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|19,00
|
|Tam
|2.730
|2.797
|17,81
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|8,61
|
|Çeyrek
|662
|677
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,06
|
|B. Petrol
|70,47
|70,47
|1,11
|
Seans Raporu
11:01
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11:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 88 artarak (% 0.36 ) 1, 637
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11:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GUSGR
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11:18XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 6, 095.00 milyon TL de
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11:18FADE
Yüzde 9.43 oranında artışla 11.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 169, 307 adet işlem
-
11:16NIBAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 30.84 lira fiyatla işlem gören hissede 520, 279 adet işlem