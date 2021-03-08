***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu
08.03.2021 14:53
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Minereks Dış Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915933
BIST
16:461.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -9,79
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
16:467,6678
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,1358
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
16:469,1112
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1312
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
16:46416,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,20
|Açılış
|: 416,49
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler16:46
|TRILC
|12,10
|128.805
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.344.096
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.816.646
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|PETKM
|6,20
|1.688.553.824
|% 2,99
|
|GARAN
|9,04
|1.676.690.887
|% -2,27
|
|KRDMD
|7,23
|1.158.163.472
|% -0,96
|
|KOZAL
|131,60
|1.125.730.371
|% 2,09
|
|THYAO
|14,68
|1.085.254.646
|% -0,68
|
|PETKM
|6,20
|1.688.553.824
|% 2,99
|
|EKGYO
|2,39
|638.248.680
|% -2,85
|
|GARAN
|9,04
|1.676.690.887
|% -2,27
|
|HALKB
|5,40
|933.735.009
|% 0,19
|
|SKBNK
|1,38
|220.067.010
|% -2,13
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6661
|7,6730
|% 1,87
|
|Euro
|9,1009
|9,1136
|% 1,49
|
|Sterlin
|10,5825
|10,6356
|% 1,78
|
|Frank
|8,1744
|8,2237
|% 1,45
|
|Riyal
|2,0372
|2,0475
|% 1,77
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.691
|-7,28
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,77
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|40,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,05
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,44
|
|Çeyrek
|670
|685
|8,72
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|-0,05
|