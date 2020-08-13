***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.08.2020 09:19
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Roteks Tekstil İhr. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868509
BIST
18:051.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
0
En Düşük
0
18:057,3212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0124
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3372
En Düşük
7,3122
18:058,6725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0307
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6840
En Düşük
8,6148
18:05454,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,75
|Açılış
|: 454,80
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
457,89
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% 0,00
|
|BRKSN
|4,17
|4.856.673
|% 0,00
|
|CIMSA
|11,72
|66.548.591
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,56
|156.028.877
|% 0,00
|
|AVHOL
|1,62
|285.580
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% 0,00
|
|BRKSN
|4,17
|4.856.673
|% 0,00
|
|CIMSA
|11,72
|66.548.591
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,56
|156.028.877
|% 0,00
|
|AVHOL
|1,62
|285.580
|% 0,00
|
|THYAO
|11,42
|2.410.406.517
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,09
|1.106.299.438
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 0,00
|
|ODAS
|2,53
|660.942.912
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,51
|304.304.909
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3250
|7,3322
|% -0,02
|
|Euro
|8,6717
|8,6848
|% 0,50
|
|Sterlin
|9,5506
|9,5985
|% 0,24
|
|Frank
|8,0183
|8,0666
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9479
|1,9576
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|16,20
|
|Altın Gr.
|454
|455
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,95
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,07
|
|B. Petrol
|45,26
|45,26
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CIMSA
Yüzde 4.92 oranında artışla 11.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 418, 647 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 912.00 milyon TL de
-
17:57ADESE
Yüzde 6.81 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 554, 688 adet işlem
-
17:56LINK
Yüzde 9.98 oranında artışla 29.32 lira fiyatla işlem gören hissede 296, 120 adet işlem
-
17:55BERA
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 244, 076 adet işlem