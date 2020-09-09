***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.09.2020 09:17
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Spot Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874077
BIST
12:031.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,56
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.095
En Düşük
1.087
12:037,4953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4959
En Düşük
7,4760
12:038,8198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0073
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8288
En Düşük
8,7995
12:03465,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,48
|Açılış
|: 465,31
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,93
BIST En Aktif Hisseler12:03
|FMIZP
|88,00
|20.884.752
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|348.567
|% 10,00
|
|MRSHL
|226,80
|24.749.568
|% 9,99
|
|KARTN
|656,50
|71.874.706
|% 9,98
|
|KONYA
|442,00
|26.790.675
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,30
|14.580
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|64.870
|% -9,99
|
|LUKSK
|24,18
|2.482.802
|% -9,98
|
|KSTUR
|93,35
|314.123
|% -9,98
|
|TDGYO
|6,46
|9.305.622
|% -9,90
|
|AFYON
|4,21
|360.804.548
|% 4,73
|
|FENER
|49,16
|324.385.236
|% 9,78
|
|TSPOR
|6,94
|321.998.787
|% 6,61
|
|GSRAY
|4,70
|269.125.742
|% 8,05
|
|THYAO
|10,78
|256.687.832
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,77
|203.504.877
|% -2,21
|
|ODAS
|2,55
|235.099.120
|% 2,00
|
|AFYON
|4,21
|360.804.548
|% 4,73
|
|GSRAY
|4,70
|269.125.742
|% 8,05
|
|VKGYO
|3,48
|186.152.771
|% 3,88
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4933
|7,4953
|% 0,17
|
|Euro
|8,8155
|8,8198
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,6663
|9,7148
|% -0,21
|
|Frank
|8,1304
|8,1794
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9918
|2,0017
|% 0,13
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,35
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.071
|3.147
|10,10
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|4,89
|
|Çeyrek
|745
|761
|2,44
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,31
|40,31
|0,53
|