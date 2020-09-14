***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.09.2020 09:14
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nezih Öztüre tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874854
BIST
11:591.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,33
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
11:597,4944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0218
|Açılış
|: 7,5110
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
11:598,8914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0370
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
11:59468,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,54
|Açılış
|: 468,77
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler11:57
|GRNYO
|2,75
|28.157.147
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|JANTS
|171,60
|49.270.780
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|CRDFA
|4,99
|15.837.044
|% -7,93
|
|FORMT
|3,62
|65.852.329
|% -7,42
|
|VERUS
|37,14
|50.396.517
|% -5,69
|
|KRDMD
|3,18
|967.042.804
|% 3,58
|
|PETKM
|4,33
|646.033.735
|% 1,88
|
|IHLAS
|1,08
|365.594.751
|% 0,93
|
|FENER
|38,88
|241.836.082
|% -2,56
|
|ASELS
|16,76
|210.464.045
|% 0,78
|
|IHLAS
|1,08
|365.594.751
|% 0,93
|
|KRDMD
|3,18
|967.042.804
|% 3,58
|
|PETKM
|4,33
|646.033.735
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,50
|142.992.809
|% -3,23
|
|HLGYO
|2,38
|181.322.972
|% 6,25
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4919
|7,4941
|% 0,29
|
|Euro
|8,8835
|8,8893
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,5936
|9,6417
|% 0,63
|
|Frank
|8,2214
|8,2709
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9914
|2,0014
|% 0,26
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,38
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|11,00
|
|Tam
|3.094
|3.171
|8,33
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|4,03
|
|Çeyrek
|750
|767
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,04
|
|B. Petrol
|39,50
|39,50
|-0,33
|