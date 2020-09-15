***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.09.2020 09:25
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Spot Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875040
BIST
10:461.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,54
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.115
En Düşük
1.111
10:467,4947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0105
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
10:468,9055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0179
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9259
En Düşük
8,8633
10:46472,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,60
|Açılış
|: 472,37
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler10:44
|CRFSA
|12,32
|3.233.581
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,00
|278.675
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|470.554
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|590.199
|% 10,00
|
|LINK
|40,52
|833.496
|% 9,99
|
|PKENT
|985,60
|31.539
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|40.733.411
|% -9,99
|
|LKMNH
|11,66
|47.595.022
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,96
|17.521.381
|% -9,49
|
|BJKAS
|3,38
|16.698.237
|% -8,65
|
|KRDMD
|3,14
|420.825.702
|% -0,32
|
|SISE
|6,41
|197.140.165
|% -0,31
|
|VAKKO
|6,20
|91.721.031
|% 0,16
|
|BIMAS
|71,40
|74.097.216
|% 1,56
|
|SKBNK
|1,47
|73.102.037
|% 1,38
|
|KRDMD
|3,14
|420.825.702
|% -0,32
|
|SKBNK
|1,47
|73.102.037
|% 1,38
|
|IHLAS
|1,07
|51.608.490
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,85
|68.178.730
|% 1,09
|
|SISE
|6,41
|197.140.165
|% -0,31
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4904
|7,4946
|% 0,14
|
|Euro
|8,8995
|8,9053
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,5984
|9,6466
|% 0,16
|
|Frank
|8,2248
|8,2743
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9899
|1,9999
|% 0,05
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|4,96
|
|Altın Gr.
|473
|473
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|39,42
|39,42
|-0,19
|