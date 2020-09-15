***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.09.2020 14:02
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Spot Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875089
BIST
14:041.118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 10,97
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
14:047,4881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0039
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
14:048,9071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0195
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
14:04474,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,78
|Açılış
|: 474,55
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler14:04
|CRFSA
|12,32
|3.858.390
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.464.294
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|841.320
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|48.961.901
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|36.743.378
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,65
|64.120.459
|% -8,75
|
|BJKAS
|3,40
|27.664.854
|% -8,11
|
|KRDMD
|3,14
|1.073.978.025
|% -0,32
|
|PETKM
|4,42
|822.853.769
|% 2,79
|
|SISE
|6,39
|349.497.395
|% -0,62
|
|ECILC
|6,86
|271.120.560
|% 3,47
|
|ZOREN
|2,76
|247.322.340
|% 1,47
|
|KRDMD
|3,14
|1.073.978.025
|% -0,32
|
|PETKM
|4,42
|822.853.769
|% 2,79
|
|IHLAS
|1,05
|115.902.001
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,85
|167.514.685
|% 1,09
|
|ZOREN
|2,76
|247.322.340
|% 1,47
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4831
|7,4881
|% 0,05
|
|Euro
|8,9031
|8,9071
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,6361
|9,6844
|% 0,55
|
|Frank
|8,2383
|8,2879
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9902
|2,0002
|% 0,06
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|12,33
|
|Altın Gr.
|474
|475
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|14,00
|
|Tam
|3.129
|3.207
|18,87
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|9,13
|
|Çeyrek
|759
|776
|4,56
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,10
|
|B. Petrol
|40,29
|40,29
|0,68
|
Seans Raporu
14:04
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14:18SNKRN
Yüzde 9.65 oranında artışla 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 204 adet işlem
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14:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SISE, KRDMD
-
14:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, DOHOL, MGROS
-
14:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 93 artarak (% 0.98 ) 1, 025
-
14:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELGD, EGCYH, EKIZ, MEGAP, KERVN, MMCAS, MEGAP, HURGZ, MERIT, VANGD