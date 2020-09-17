***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.09.2020 09:23
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Roteks Tekstil İhr. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875361
BIST
12:131.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -6,01
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
12:137,5494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0452
|Açılış
|: 7,5660
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5509
En Düşük
7,4825
12:138,9041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0366
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9184
En Düşük
8,8040
12:13471,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,38
|Açılış
|: 471,63
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler12:11
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|MRSHL
|328,50
|20.386.749
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|14.109.594
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|3.614.862
|% -9,87
|
|KRDMD
|3,11
|413.102.564
|% -1,89
|
|AVOD
|4,37
|367.076.607
|% 8,17
|
|PETKM
|4,32
|250.536.421
|% -0,69
|
|RTALB
|51,15
|227.227.725
|% -0,10
|
|GARAN
|6,67
|226.816.877
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,11
|413.102.564
|% -1,89
|
|IHLAS
|1,07
|115.520.266
|% -1,83
|
|AVOD
|4,37
|367.076.607
|% 8,17
|
|KARSN
|3,02
|216.283.648
|% 2,72
|
|SKBNK
|1,51
|106.635.007
|% 0,00
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5456
|7,5482
|% 0,59
|
|Euro
|8,9005
|8,9060
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,7576
|9,8065
|% 0,53
|
|Frank
|8,2497
|8,2994
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0061
|2,0162
|% 0,53
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-18,50
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|-6,00
|
|Tam
|3.116
|3.194
|-3,32
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|-1,61
|
|Çeyrek
|755
|772
|-0,81
|
|Gümüş.Ons
|26,80
|26,84
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,01
|42,01
|-0,21
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:22MRSHL
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 328.50 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 839 adet işlem
-
12:21TUCLK
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 468, 192 adet işlem
-
12:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, EREGL, PGSUS
-
12:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 23 kaybederek (% -0.42 ) 1, 010
-
12:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, SODSN, KSTUR, YBTAS, ARTI, BEYAZ, UFUK, MERIT, RODRG, UZERB