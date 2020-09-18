***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.09.2020 08:59
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Minereks Dış Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875539
BIST
11:511.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,45
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.111
11:517,5654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0187
|Açılış
|: 7,5740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5678
En Düşük
7,5327
11:518,9737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0198
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
11:51475,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,48
|Açılış
|: 475,20
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,33
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler11:51
|MEGAP
|12,21
|5.675.819
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|5.675.819
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|2.477.307
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
|
|KENT
|425,00
|721.650
|% -10,00
|
|YONGA
|66,00
|286.374
|% -9,96
|
|DIRIT
|1,81
|762.497
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,43
|477.290
|% -9,93
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|AVOD
|4,25
|213.622.406
|% -4,28
|
|HLGYO
|2,51
|205.167.930
|% 3,72
|
|TUPRS
|81,05
|131.180.145
|% 0,62
|
|CRFSA
|16,18
|125.449.417
|% 8,59
|
|TURSG
|5,83
|111.610.595
|% 1,04
|
|HLGYO
|2,51
|205.167.930
|% 3,72
|
|AVOD
|4,25
|213.622.406
|% -4,28
|
|CEMAS
|1,62
|65.905.631
|% -1,82
|
|ODAS
|2,64
|101.251.300
|% 1,15
|
|ALBRK
|1,54
|47.726.453
|% 1,99
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5639
|7,5654
|% 0,25
|
|Euro
|8,9690
|8,9737
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7837
|9,8327
|% 0,24
|
|Frank
|8,2878
|8,3377
|% 0,18
|
|Riyal
|2,0094
|2,0194
|% 0,18
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|11,71
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,17
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,55
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,27
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,20
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,03
|
|B. Petrol
|43,35
|43,35
|0,04
|