***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.09.2020 16:07
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Roteks Tekstil İhr. San. Ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875666
BIST
15:551.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,36
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
15:557,5702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0235
|Açılış
|: 7,5920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5765
En Düşük
7,5327
15:558,9726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0187
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
15:55474,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,25
|Açılış
|: 474,97
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler15:55
|AYCES
|77,55
|6.854.097
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.956.736
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.442.399
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|CMENT
|35,56
|24.971.328
|% -9,97
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|63.438.752
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|KRDMD
|3,24
|1.276.174.182
|% 3,18
|
|PETKM
|4,38
|703.444.460
|% 0,23
|
|HLGYO
|2,61
|540.127.981
|% 7,85
|
|DGKLB
|2,62
|418.678.311
|% -8,71
|
|VKGYO
|3,50
|376.123.259
|% 7,03
|
|KRDMD
|3,24
|1.276.174.182
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,61
|540.127.981
|% 7,85
|
|PETKM
|4,38
|703.444.460
|% 0,23
|
|DGKLB
|2,62
|418.678.311
|% -8,71
|
|VKGYO
|3,50
|376.123.259
|% 7,03
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5664
|7,5702
|% 0,31
|
|Euro
|8,9629
|8,9726
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,7907
|9,8398
|% 0,31
|
|Frank
|8,2890
|8,3390
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0127
|2,0228
|% 0,35
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|7,40
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,26
|
|Cumhuriyet
|3.146
|3.194
|16,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|19,03
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|9,21
|
|Çeyrek
|761
|778
|4,61
|
|Gümüş.Ons
|26,89
|26,93
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,01
|
|B. Petrol
|42,94
|42,94
|-0,37
|
Seans Raporu
15:55
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16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 4 artarak (% 0.14 ) 1, 018
-
16:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, MMCAS, TKURU, MEGAP, BMELK, SELGD, BEYAZ, POLTK, OSMEN, YBTAS
-
16:05
SELGD, VANGD, AYCES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:05
ETILR, KERVN, EGCYH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:05PRKAB
Yüzde 5.53 oranında artışla 8.97 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 928, 333 adet işlem