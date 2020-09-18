Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

18.09.2020 16:07
GÜNCEL HABERLER



***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Roteks Tekstil İhr. San. Ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875666


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:551.113
Değişim :  0,21% |  2,36
Açılış :  1.113  
Önceki Kapanış :  1.111  
En Yüksek
1.116 En Düşük
1.110
BIST En Aktif Hisseler15:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 77,55 6.854.097 % 10,00  
TKURU 483,00 3.956.736 % 10,00  
YBTAS 13.805,10 814.501 % 10,00  
COSMO 6,05 1.442.399 % 10,00  
ISATR 307.986,80 307.987 % 10,00  
daha fazla
15:55 Alış Satış %  
Dolar 7,5664 7,5702 % 0,31  
Euro 8,9629 8,9726 % 0,21  
Sterlin 9,7907 9,8398 % 0,31  
Frank 8,2890 8,3390 % 0,19  
Riyal 2,0127 2,0228 % 0,35  
daha fazla
15:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.951 1.952 7,40  
Altın Gr. 475 475 3,26  
Cumhuriyet 3.146 3.194 16,00  
Tam 3.137 3.215 19,03  
Yarım 1.516 1.555 9,21  
Çeyrek 761 778 4,61  
Gümüş.Ons 26,89 26,93 -0,11  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,01  
B. Petrol 42,94 42,94 -0,37  
Seans Raporu 15:55
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru