***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.09.2020 14:08
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nezih Öztüre tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877414
BIST
16:581.143
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 19,46
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
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1.143
En Düşük
1.129
16:587,7697
En Yüksek
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|: -0,60%
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|Açılış
|: 7,7850
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|Önceki Kapanış
|: 7,8500
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7,8384
En Düşük
7,7464
16:589,1030
En Yüksek
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|: -0,82%
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|Açılış
|: 471,16
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|Önceki Kapanış
|: 476,54
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477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler16:58
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|444.610.470
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.694.898
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.138.923
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.524.839
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|116.118.114
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,50
|4.464.765.534
|% 1,49
|
|ASELS
|19,45
|3.345.449.789
|% 4,51
|
|GARAN
|7,07
|1.436.574.767
|% 2,46
|
|KARSN
|3,12
|897.234.136
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,35
|732.471.894
|% 2,13
|
|SISE
|7,50
|4.464.765.534
|% 1,49
|
|KARSN
|3,12
|897.234.136
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,35
|732.471.894
|% 2,13
|
|GARAN
|7,07
|1.436.574.767
|% 2,46
|
|ASELS
|19,45
|3.345.449.789
|% 4,51
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7654
|7,7697
|% -0,60
|
|Euro
|9,0964
|9,1030
|% -0,82
|
|Sterlin
|9,9659
|10,0159
|% -0,45
|
|Frank
|8,3806
|8,4311
|% -0,97
|
|Riyal
|2,0659
|2,0762
|% -0,50
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-12,16
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,26
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|-25,00
|
|Tam
|3.108
|3.186
|-34,07
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-16,48
|
|Çeyrek
|753
|771
|-8,24
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,15
|
|B. Petrol
|41,56
|41,56
|0,00
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