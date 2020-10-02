***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.10.2020 09:08
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Roteks Tekstil İhr. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877882
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.155
En Düşük
1.143
18:057,7746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0286
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7746
En Düşük
7,7252
18:059,1194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0217
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1275
En Düşük
9,0459
18:05475,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,26
|Açılış
|: 475,77
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
476,70
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|13,20
|115.095.727
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.671.228
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|1.236.872
|% 9,98
|
|EMNIS
|43,90
|3.920.709
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|462.678.314
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|2.071.818
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|417.643
|% -10,00
|
|MRSHL
|373,00
|4.092.183
|% -9,99
|
|JANTS
|192,80
|9.635.827
|% -9,99
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,28
|
|ASELS
|18,53
|1.759.231.085
|% -4,09
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 6,34
|
|THYAO
|10,54
|1.178.812.109
|% 0,38
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,28
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 6,34
|
|KRDMD
|3,41
|787.664.329
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,72
|330.697.560
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7664
|7,7738
|% 0,36
|
|Euro
|9,1080
|9,1209
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,9652
|10,0152
|% 0,19
|
|Frank
|8,4178
|8,4685
|% 0,28
|
|Riyal
|2,0633
|2,0736
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|-0,68
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,78
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,89
|5,90
|-0,03
|
|B. Petrol
|39,90
|39,90
|-1,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
-
17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
-
17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
-
17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051