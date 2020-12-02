***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2020 09:23
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Minereks Dış Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890896
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.325
En Düşük
1.288
18:057,8318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8404
En Düşük
7,8175
18:059,4606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0054
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4690
En Düşük
9,4188
18:05455,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,00
|Açılış
|: 455,84
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
457,72
En Düşük
454,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8220
|7,8317
|% 0,00
|
|Euro
|9,4483
|9,4588
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,4670
|10,5195
|% -0,12
|
|Frank
|8,6631
|8,7153
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0801
|2,0905
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|89,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|82,30
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|39,81
|
|Çeyrek
|733
|750
|19,91
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,06
|