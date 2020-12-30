***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.12.2020 09:10
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Roteks Tekstil İhr. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895528
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.460
En Düşük
1.436
18:057,3662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0292
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,3961
En Düşük
7,3633
18:059,0604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,0914
En Düşük
9,0310
18:05445,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,76
|Açılış
|: 445,99
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAFKR
|11,31
|40.837.992
|% 0,00
|
|OSTIM
|4,25
|95.648.027
|% 0,00
|
|YAYLA
|4,92
|206.319.485
|% 0,00
|
|SASA
|20,10
|891.655.154
|% 0,00
|
|THYAO
|12,91
|1.515.058.494
|% 0,00
|
|SAFKR
|11,31
|40.837.992
|% 0,00
|
|OSTIM
|4,25
|95.648.027
|% 0,00
|
|YAYLA
|4,92
|206.319.485
|% 0,00
|
|SASA
|20,10
|891.655.154
|% 0,00
|
|THYAO
|12,91
|1.515.058.494
|% 0,00
|
|GUBRF
|76,45
|2.852.647.907
|% 0,00
|
|THYAO
|12,91
|1.515.058.494
|% 0,00
|
|GARAN
|10,02
|1.422.353.491
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,00
|
|KARTN
|104,70
|1.040.951.013
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,53
|391.812.031
|% 0,00
|
|KARSN
|3,25
|792.315.428
|% 0,00
|
|TSKB
|1,80
|384.345.030
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,46
|503.277.506
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3651
|7,3662
|% -0,39
|
|Euro
|9,0355
|9,0604
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,9543
|10,0042
|% 0,04
|
|Frank
|8,3304
|8,3806
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9598
|1,9697
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|1,21
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,01
|
|B. Petrol
|51,30
|51,30
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BURVA
Yüzde 5.05 oranında artışla 53.05 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 744 adet işlem
-
17:58AVHOL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 157, 350 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TSKB, OYAKC
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 71 artarak (% 0.98 ) 1, 304
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, BOSSA, CMBTN, ARZUM, YAPRK, KRONT, INTEM, TGSAS, VKING, CLEBI