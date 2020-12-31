***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.12.2020 14:21
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Roteks Tekstil İhr. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896033
BIST
14:451.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
14:457,4202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0370
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
14:459,1167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0526
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
14:45453,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,76
|Açılış
|: 453,23
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler14:45
|MAALT
|111,10
|41.160.876
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.022.648
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.022.648
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.022.648
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|108.694.575
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,30
|2.354.067.743
|% 2,68
|
|SISE
|7,33
|1.154.532.803
|% 0,69
|
|ARZUM
|24,96
|1.141.218.874
|% -8,71
|
|GARAN
|10,31
|773.258.398
|% -0,58
|
|AFYON
|5,13
|448.847.276
|% 1,79
|
|SISE
|7,33
|1.154.532.803
|% 0,69
|
|EKGYO
|2,14
|276.679.369
|% -0,47
|
|ZOREN
|2,84
|296.111.064
|% 5,19
|
|YKBNK
|3,09
|319.943.754
|% 0,00
|
|TSKB
|1,79
|178.472.502
|% -0,56
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4148
|7,4202
|% 0,50
|
|Euro
|9,1028
|9,1167
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,1191
|10,1698
|% 0,95
|
|Frank
|8,4139
|8,4646
|% 0,93
|
|Riyal
|1,9772
|1,9871
|% 0,77
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|1,22
|
|Altın Gr.
|452
|453
|3,04
|
|Cumhuriyet
|3.005
|3.050
|46,00
|
|Tam
|2.987
|3.064
|43,85
|
|Yarım
|1.444
|1.482
|21,21
|
|Çeyrek
|724
|741
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|0,01
|
|B. Petrol
|51,27
|51,27
|-0,36
|
Seans Raporu
14:45
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14:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, SAHOL, SISE
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14:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 26 kaybederek (% -0.24 ) 1, 330
-
14:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAALT, TKNSA, CRFSA, ETYAT, PSDTC, PSDTC, PSDTC, KRONT, TGSAS, OYAYO
-
14:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PAMEL, YAYLA, BRMEN
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14:57
PKENT, SERVE, SEYKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında