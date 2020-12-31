***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.12.2020 15:54
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nezih Öztüre tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896076
BIST
18:001.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0413
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
18:009,0945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0304
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
18:00453,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,27
|Açılış
|: 453,73
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYCES
|49,96
|11.999.181
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|580.334
|% 10,00
|
|MAALT
|111,10
|41.979.461
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|ORMA
|14,72
|708.893
|% -9,97
|
|PAMEL
|21,32
|980.986
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|996.293
|% -9,90
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
|% 2,38
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% -1,11
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4333
|7,4424
|% 0,80
|
|Euro
|9,0849
|9,1019
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,1110
|10,1617
|% 0,87
|
|Frank
|8,3938
|8,4444
|% 0,68
|
|Riyal
|1,9748
|1,9847
|% 0,64
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|3,89
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,91
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,54
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,00
|
|B. Petrol
|51,14
|51,14
|-0,49
|
Seans Raporu
18:00
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17:59BASCM
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