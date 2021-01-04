***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.01.2021 09:15
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Minereks Dış Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896513
BIST
13:311.499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 22,29
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
13:317,3765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0534
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
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7,4426
En Düşük
7,3404
13:319,0722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
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9,1380
En Düşük
9,0005
13:31455,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,97
|Açılış
|: 455,95
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:31
|NIBAS
|57,20
|19.776.420
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|741.265
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|287.518
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.946.179
|% 9,99
|
|VKING
|8,38
|8.459.391
|% -6,89
|
|KARTN
|90,55
|43.350.325
|% -5,23
|
|ARZUM
|23,36
|327.864.094
|% -5,12
|
|KRTEK
|8,12
|5.181.928
|% -5,03
|
|MERKO
|8,28
|9.465.075
|% -4,17
|
|KOZAL
|106,30
|959.366.367
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,22
|582.020.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|3,16
|537.602.063
|% 2,60
|
|ARZUM
|23,36
|327.864.094
|% -5,12
|
|TUPRS
|109,80
|316.902.290
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,22
|582.020.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|3,16
|537.602.063
|% 2,60
|
|TSKB
|1,82
|308.508.395
|% 2,25
|
|ZOREN
|2,87
|313.503.971
|% 3,61
|
|IHLGM
|1,33
|103.573.001
|% 6,40
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3692
|7,3765
|% -0,72
|
|Euro
|9,0598
|9,0722
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,0303
|10,0806
|% -0,96
|
|Frank
|8,3214
|8,3715
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9541
|1,9639
|% -1,03
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|34,71
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,67
|
|Cumhuriyet
|3.030
|3.075
|26,00
|
|Tam
|3.015
|3.092
|25,25
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|12,21
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,16
|
|B. Petrol
|52,53
|52,53
|0,73
|