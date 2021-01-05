***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.01.2021 11:13
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Minereks Dış Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896984
BIST
12:361.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.492
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|Önceki Kapanış
|: 1.495
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1.503
En Düşük
1.486
12:367,3906
En Yüksek
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|: -0,43%
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|: 7,4050
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|Önceki Kapanış
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7,4298
En Düşük
7,3804
12:369,0795
En Yüksek
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|: -0,15%
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|Açılış
|: 9,0700
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
9,0630
12:36462,22
En Yüksek
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|Açılış
|: 462,22
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|Önceki Kapanış
|: 463,80
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464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler12:36
|DOBUR
|23,32
|2.557.361
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|380.612
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.676.688
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.676.688
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.676.688
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|951.998
|% -10,00
|
|KENT
|305,60
|622.507
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,81
|1.636.999
|% -9,94
|
|SERVE
|14,25
|43.306
|% -9,24
|
|NIBAS
|52,50
|12.869.756
|% -8,22
|
|GUBRF
|72,95
|1.631.735.705
|% -5,81
|
|KOZAL
|110,40
|908.774.246
|% 3,86
|
|KARSN
|3,73
|712.383.727
|% 4,48
|
|KRDMD
|5,98
|692.069.502
|% 1,70
|
|EKGYO
|2,33
|645.346.678
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,33
|645.346.678
|% -0,85
|
|KARSN
|3,73
|712.383.727
|% 4,48
|
|KRDMD
|5,98
|692.069.502
|% 1,70
|
|YKBNK
|3,10
|352.581.567
|% 0,98
|
|GSDHO
|2,58
|266.922.328
|% 2,79
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3846
|7,3906
|% -0,43
|
|Euro
|9,0683
|9,0795
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,0071
|10,0573
|% -0,28
|
|Frank
|8,3690
|8,4194
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9651
|1,9750
|% -0,34
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|2,05
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|3.059
|3.106
|12,00
|
|Tam
|3.046
|3.123
|17,46
|
|Yarım
|1.472
|1.511
|8,45
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,22
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,00
|
|B. Petrol
|51,16
|51,16
|0,07
|