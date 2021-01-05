***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.01.2021 14:47
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nezih Öztüre tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897054
BIST
17:311.486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -9,65
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
17:317,4144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0078
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
17:319,1009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0075
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1251
En Düşük
9,0475
17:31465,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,83
|Açılış
|: 465,63
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
466,23
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:31
|DOGUB
|4,73
|55.805.585
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.706.213
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,24
|5.566.169
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|LINK
|68,30
|21.631.571
|% 9,98
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.887.995
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|39.816.298
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,38
|3.298.797.329
|% 1,28
|
|GUBRF
|69,75
|2.488.775.271
|% -9,94
|
|PETKM
|5,28
|2.181.076.418
|% 6,02
|
|GARAN
|10,09
|1.820.528.261
|% -2,23
|
|KOZAL
|104,70
|1.675.142.712
|% -1,51
|
|EKGYO
|2,38
|3.298.797.329
|% 1,28
|
|PETKM
|5,28
|2.181.076.418
|% 6,02
|
|KARSN
|3,62
|1.061.339.726
|% 1,40
|
|YKBNK
|3,04
|810.108.180
|% -0,98
|
|ISGYO
|2,72
|736.612.360
|% -2,51
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4108
|7,4144
|% -0,11
|
|Euro
|9,0948
|9,1009
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,0450
|10,0954
|% 0,10
|
|Frank
|8,3991
|8,4497
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9719
|1,9817
|% 0,00
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-1,24
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,97
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,27
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,04
|
|B. Petrol
|52,16
|52,16
|1,07
|
Seans Raporu
17:31
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17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 4 kaybederek (% -1.29 ) 1, 632
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17:40
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17:40XU100
Endeks 1, 482 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 89 altında . İşlem hacmi 38, 187.00 milyon TL de
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17:40ADEL
Yüzde -11.57 oranında düşüşle 27.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 421, 587 adet işlem
-
17:39ADEL
Yüzde -11.51 oranında düşüşle 27.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 420, 761 adet işlem