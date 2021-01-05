***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.01.2021 15:51
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Roteks Tekstil İhr. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897110
BIST
17:071.479
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
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465,76
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:07
|DGGYO
|9,24
|5.469.666
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.675.174
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|LINK
|68,30
|20.633.298
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.691.277
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|39.256.746
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,39
|3.216.854.463
|% 1,70
|
|GUBRF
|69,75
|2.485.546.125
|% -9,94
|
|PETKM
|5,15
|1.768.758.389
|% 3,41
|
|GARAN
|10,07
|1.710.981.228
|% -2,42
|
|KOZAL
|103,80
|1.592.037.340
|% -2,35
|
|EKGYO
|2,39
|3.216.854.463
|% 1,70
|
|PETKM
|5,15
|1.768.758.389
|% 3,41
|
|KARSN
|3,57
|1.030.120.413
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,03
|784.871.668
|% -1,30
|
|ISGYO
|2,69
|720.669.586
|% -3,58
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4193
|7,4229
|% 0,01
|
|Euro
|9,1034
|9,1130
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,0398
|10,0901
|% 0,05
|
|Frank
|8,3979
|8,4485
|% 0,15
|
|Riyal
|1,9717
|1,9816
|% -0,01
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|8,12
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,05
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.124
|30,00
|
|Tam
|3.061
|3.140
|34,48
|
|Yarım
|1.479
|1.519
|16,68
|
|Çeyrek
|742
|760
|8,33
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,45
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,03
|
|B. Petrol
|51,78
|51,78
|0,69
|