***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.01.2021 11:12
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Roteks Tekstil İhr. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897327
BIST
11:191.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 12,14
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.500
11:197,3611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0255
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,3438
11:199,0803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0053
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
9,0553
11:19461,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,55
|Açılış
|: 461,40
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
459,76
BIST En Aktif Hisseler11:19
|OYAYO
|9,24
|6.526.324
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|122.187.761
|% 10,00
|
|BRYAT
|473,50
|28.172.163
|% 9,99
|
|PSDTC
|26,22
|27.258.413
|% 9,98
|
|PSDTC
|26,22
|27.258.413
|% 9,98
|
|OLMIP
|9,72
|611.893
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,08
|615.960
|% -9,94
|
|NIBAS
|51,05
|5.042.458
|% -7,18
|
|YAPRK
|62,00
|1.085.958
|% -6,91
|
|BASCM
|18,00
|31.428
|% -5,26
|
|GUBRF
|68,80
|547.499.163
|% -1,36
|
|PETKM
|5,21
|546.388.191
|% -1,33
|
|TCELL
|16,90
|524.389.114
|% 2,42
|
|TKFEN
|18,00
|492.862.655
|% -1,15
|
|GARAN
|10,20
|356.665.512
|% 0,99
|
|SKBNK
|1,54
|227.449.712
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,38
|305.028.651
|% 0,00
|
|TSKB
|1,79
|116.178.786
|% 1,13
|
|YKBNK
|3,07
|175.082.111
|% 0,66
|
|ZOREN
|2,88
|113.680.057
|% 1,41
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3583
|7,3611
|% -0,35
|
|Euro
|9,0747
|9,0803
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,0279
|10,0781
|% -0,10
|
|Frank
|8,3704
|8,4209
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9583
|1,9681
|% -0,28
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|-0,35
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,51
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|53,84
|53,84
|0,24
|
Seans Raporu
11:19
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11:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 14 artarak (% 0.83 ) 1, 347
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11:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, ATSYH, DIRIT, PSDTC, TGSAS, BRYAT, SUMAS, PSDTC, PSDTC, PSDTC