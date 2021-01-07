***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.01.2021 11:42
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Roteks Tekstil İhr. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897666
BIST
12:101.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,04
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
12:107,2548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0511
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3135
En Düşük
7,2508
12:108,9282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0804
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,9172
12:10448,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,11
|Açılış
|: 448,73
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,13
En Düşük
447,61
BIST En Aktif Hisseler12:08
|TGSAS
|18,59
|10.664.771
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,03
|422.314
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|117.003.570
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|10.624.320
|% 9,99
|
|SUMAS
|74,90
|672.752
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|1.306.104
|% -9,98
|
|NIBAS
|45,00
|13.996.052
|% -9,09
|
|INTEM
|31,00
|859.041
|% -6,91
|
|TATGD
|11,62
|83.857.014
|% -5,76
|
|BANVT
|45,10
|1.886.655
|% -5,53
|
|EKGYO
|2,55
|2.308.890.490
|% 7,59
|
|ASELS
|19,15
|701.157.474
|% 2,46
|
|GARAN
|10,50
|653.241.028
|% 0,86
|
|TKFEN
|18,49
|482.726.071
|% 4,05
|
|AKBNK
|7,53
|459.776.260
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,55
|2.308.890.490
|% 7,59
|
|IHLGM
|1,42
|354.949.158
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,58
|353.810.015
|% 0,64
|
|YKBNK
|3,23
|351.774.503
|% 2,22
|
|DOHOL
|3,31
|287.349.592
|% 2,16
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2530
|7,2568
|% -0,67
|
|Euro
|8,9210
|8,9271
|% -0,90
|
|Sterlin
|9,8585
|9,9080
|% -0,57
|
|Frank
|8,2096
|8,2591
|% -0,88
|
|Riyal
|1,9307
|1,9404
|% -0,58
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|2,83
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-57,00
|
|Tam
|2.963
|3.038
|-55,62
|
|Yarım
|1.432
|1.469
|-26,90
|
|Çeyrek
|718
|735
|-13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|54,66
|54,66
|0,36
|
Seans Raporu
12:08
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-
12:24BRISA
Yüzde 5.89 oranında artışla 23.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 140, 749 adet işlem
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12:23BRYAT
Yüzde 9.99 oranında artışla 520.80 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 400 adet işlem
-
12:22XU100
Endeks 1, 517 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 13, 984.00 milyon TL de
-
12:21KONTR
Yüzde 5.61 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 519, 919 adet işlem
-
12:20AKCNS
Yüzde 4.60 oranında artışla 18.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 802, 958 adet işlem