***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.01.2021 12:30
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Roteks Tekstil İhr. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898216
BIST
12:531.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,39
|Açılış
|: 1.527
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.520
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7,3089
12:539,0294
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|: 448,31
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|Önceki Kapanış
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452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:51
|INVEO
|58,30
|50.471.484
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|94.097.217
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|42.167.595
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|456,70
|297.767.560
|% -5,91
|
|EKGYO
|2,52
|1.245.242.007
|% -3,08
|
|SISE
|7,45
|955.747.079
|% 0,95
|
|THYAO
|12,94
|919.075.669
|% 2,05
|
|OTKAR
|417,00
|756.625.815
|% -3,23
|
|KRDMD
|6,20
|666.158.917
|% 4,55
|
|EKGYO
|2,52
|1.245.242.007
|% -3,08
|
|SISE
|7,45
|955.747.079
|% 0,95
|
|PETKM
|5,25
|623.515.404
|% 0,00
|
|TSKB
|1,84
|205.826.938
|% -1,08
|
|KRDMD
|6,20
|666.158.917
|% 4,55
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3682
|7,3720
|% 0,33
|
|Euro
|9,0186
|9,0301
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,0050
|10,0552
|% 0,71
|
|Frank
|8,2903
|8,3402
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9621
|1,9719
|% 0,51
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-23,91
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.962
|3.036
|-20,35
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-9,84
|
|Çeyrek
|718
|734
|-4,92
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,13
|
|B. Petrol
|54,77
|54,77
|0,39
|