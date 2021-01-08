***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.01.2021 14:24
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Minereks Dış Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898260
BIST
15:121.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 13,95
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.520
15:127,3491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 54,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 54,3800
|
7,4156
En Düşük
7,3089
15:129,0074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0152
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
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9,0706
En Düşük
8,9671
15:126,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -0,12
|Açılış
|: 6,30
|
|Önceki Kapanış
|: 6,42
|
6,43
En Düşük
6,19
BIST En Aktif Hisseler15:10
|AEFES
|25,74
|76.872.210
|% 4,38
|
|ALCTL
|31,08
|98.521.623
|% 3,26
|
|ALKIM
|15,62
|66.436.598
|% 1,63
|
|AKGRT
|9,94
|6.706.031
|% 0,91
|
|ALARK
|9,11
|75.177.514
|% 0,89
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|KOZAL
|118,20
|1.851.008.925
|% 8,94
|
|EKGYO
|2,53
|1.640.075.046
|% -2,69
|
|THYAO
|12,92
|1.226.145.513
|% 1,89
|
|SISE
|7,46
|1.093.500.785
|% 1,08
|
|OTKAR
|423,90
|1.012.838.283
|% -1,62
|
|EKGYO
|2,53
|1.640.075.046
|% -2,69
|
|SKBNK
|1,60
|416.783.578
|% 3,23
|
|PETKM
|5,25
|813.385.185
|% 0,00
|
|SISE
|7,46
|1.093.500.785
|% 1,08
|
|TSKB
|1,84
|261.340.446
|% -1,08
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3430
|7,3491
|% 0,01
|
|Euro
|8,9999
|9,0074
|% -0,17
|
|Sterlin
|9,9422
|9,9921
|% 0,07
|
|Frank
|8,2674
|8,3172
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9500
|1,9598
|% -0,10
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-19,55
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-4,79
|
|Cumhuriyet
|2.963
|3.008
|-31,00
|
|Tam
|2.953
|3.028
|-28,77
|
|Yarım
|1.427
|1.465
|-13,92
|
|Çeyrek
|716
|732
|-6,96
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,72
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,13
|
|B. Petrol
|55,18
|55,18
|0,80
|