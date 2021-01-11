***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.01.2021 11:19
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Minereks Dış Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899572
BIST
11:581.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,72
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
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1.550
En Düşük
1.537
11:587,4559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0827
|Açılış
|: 7,4500
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|Önceki Kapanış
|: 7,3500
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7,5000
En Düşük
7,3310
11:589,0911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0655
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
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9,1437
En Düşük
8,9378
11:58443,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,10
|Açılış
|: 442,81
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:56
|YAPRK
|88,55
|16.933.925
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.045.730
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|55.414.469
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,54
|888.897.510
|% 0,00
|
|TCELL
|17,22
|580.681.022
|% 2,20
|
|KOZAL
|119,20
|554.208.304
|% 0,17
|
|PETKM
|5,33
|487.709.562
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,65
|456.130.668
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|888.897.510
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|456.130.668
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,76
|338.748.399
|% 8,66
|
|PETKM
|5,33
|487.709.562
|% 1,33
|
|TSKB
|1,85
|159.019.972
|% 0,54
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4504
|7,4564
|% 1,13
|
|Euro
|9,0843
|9,0928
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,0226
|10,0729
|% 0,52
|
|Frank
|8,3592
|8,4095
|% 0,76
|
|Riyal
|1,9798
|1,9897
|% 1,04
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|3,61
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,06
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,46
|55,46
|-0,53
|