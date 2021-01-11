***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.01.2021 12:34
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Roteks Tekstil İhr. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899639
BIST
13:501.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,43
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
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1.557
En Düşük
1.537
13:507,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
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|Açılış
|: 7,4350
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|Önceki Kapanış
|: 7,3500
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7,5000
En Düşük
7,3310
13:509,0533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0277
|Açılış
|: 9,0250
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|Önceki Kapanış
|: 9,0000
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9,1437
En Düşük
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En Yüksek
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|: 0,79%
|| 3,45
|Açılış
|: 441,57
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|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:50
|KONYA
|1.324,40
|43.438.999
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.442.202
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.290.698
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.219,30
|2.460.297
|% 10,00
|
|ARTI
|7,48
|1.659.334
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|EPLAS
|34,00
|1.259.210
|% -7,61
|
|KOZAL
|122,00
|2.055.767.291
|% 2,52
|
|EKGYO
|2,55
|1.058.556.922
|% 0,39
|
|TCELL
|17,17
|725.984.483
|% 1,90
|
|KOZAA
|16,99
|646.765.845
|% 3,72
|
|PETKM
|5,35
|593.159.046
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,55
|1.058.556.922
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|534.741.557
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,67
|465.105.498
|% 5,12
|
|PETKM
|5,35
|593.159.046
|% 1,71
|
|TSKB
|1,85
|185.055.521
|% 0,54
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4312
|7,4370
|% 0,87
|
|Euro
|9,0430
|9,0533
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,0087
|10,0589
|% 0,38
|
|Frank
|8,3201
|8,3702
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9767
|1,9867
|% 0,89
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|0,99
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,85
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-23,00
|
|Tam
|2.928
|3.002
|-21,64
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-10,46
|
|Çeyrek
|710
|726
|-5,23
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,19
|55,19
|-0,80
|