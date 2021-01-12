***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.01.2021 11:18
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Minereks Dış Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901481
BIST
11:101.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,14
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.545
11:107,4563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0279
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4858
En Düşük
7,4190
11:109,0705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0290
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1032
En Düşük
9,0349
11:10445,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,00
|Açılış
|: 445,98
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler11:10
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|TLMAN
|45,28
|27.967.740
|% 9,96
|
|EPLAS
|36,42
|1.876.723
|% 9,96
|
|MZHLD
|37,12
|72.013
|% 9,95
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|LUKSK
|35,32
|3.756.452
|% -9,20
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|GRNYO
|3,63
|9.986.094
|% -7,63
|
|SISE
|7,47
|622.723.058
|% 2,33
|
|GARAN
|10,60
|455.542.302
|% 0,95
|
|KOZAL
|121,80
|368.257.417
|% 1,42
|
|KARSN
|3,82
|361.663.514
|% 3,24
|
|FENER
|42,04
|307.384.844
|% 3,44
|
|TSKB
|1,87
|255.269.205
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,50
|256.427.948
|% -0,40
|
|SKBNK
|1,64
|157.261.269
|% 0,61
|
|KARSN
|3,82
|361.663.514
|% 3,24
|
|SISE
|7,47
|622.723.058
|% 2,33
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4548
|7,4563
|% -0,37
|
|Euro
|9,0633
|9,0705
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,0679
|10,1184
|% -0,22
|
|Frank
|1,9805
|1,9904
|% -0,42
|
|Riyal
|445,9980
|446,0990
|% 0,48
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|12,21
|
|Altın Gr.
|446
|446
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,10
|
|B. Petrol
|56,12
|56,12
|0,46
|
Seans Raporu
11:10
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-
11:24CIMSA
Yüzde 4.04 oranında artışla 20.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 443, 566 adet işlem
-
11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, MGROS, KRDMD
-
11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, SISE, DOHOL
-
11:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 13 artarak (% 0.59 ) 1, 383
-
11:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, ARTI, EPLAS, TACTR, TLMAN, IZFAS, BTCIM, SUMAS, SILVR, EMNIS