***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.01.2021 11:53
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Roteks Tekstil İhr. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901500
BIST
12:281.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 11,05
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
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1.556
En Düşük
1.537
12:287,4899
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,4700
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|Önceki Kapanış
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7,5171
En Düşük
7,4190
12:289,1192
En Yüksek
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|: 0,22%
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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12:28446,98
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|Açılış
|: 446,98
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|Önceki Kapanış
|: 443,99
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448,59
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler12:28
|ARMDA
|56,65
|9.433.764
|% 10,00
|
|RODRG
|17,39
|12.633.329
|% 9,99
|
|SAFKR
|11,13
|68.444.655
|% 9,98
|
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|LUKSK
|36,00
|5.863.613
|% -7,46
|
|GRNYO
|3,66
|11.263.595
|% -6,87
|
|SISE
|7,54
|1.117.001.877
|% 3,29
|
|TSKB
|1,85
|838.804.079
|% 2,21
|
|THYAO
|12,92
|817.221.188
|% 1,73
|
|GARAN
|10,59
|635.007.718
|% 0,86
|
|PETKM
|5,31
|573.116.598
|% 1,53
|
|TSKB
|1,85
|838.804.079
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,62
|281.381.177
|% -0,61
|
|SISE
|7,54
|1.117.001.877
|% 3,29
|
|EKGYO
|2,48
|313.384.761
|% -1,20
|
|ZOREN
|2,98
|355.259.489
|% 1,02
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4879
|7,4899
|% 0,08
|
|Euro
|9,1133
|9,1192
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,1374
|10,1882
|% 0,47
|
|Frank
|8,3738
|8,4243
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9877
|1,9977
|% -0,06
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|12,90
|
|Altın Gr.
|448
|448
|3,97
|
|Cumhuriyet
|2.962
|3.007
|18,00
|
|Tam
|2.950
|3.024
|19,96
|
|Yarım
|1.426
|1.463
|9,66
|
|Çeyrek
|715
|731
|4,83
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,47
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,11
|
|B. Petrol
|56,05
|56,05
|0,39
|