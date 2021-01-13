***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.01.2021 13:52
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Roteks Tekstil İhr. ve San. Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901822
BIST
13:541.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,12
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.554
13:547,4505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0039
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
13:549,0770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0270
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0397
13:54444,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,53
|Açılış
|: 444,48
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler13:52
|PSDTC
|31,24
|16.245.042
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.245.042
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.245.042
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.245.042
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|928.603
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.024.803
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|176.209.989
|% -9,99
|
|MZHLD
|33,98
|284.659
|% -8,46
|
|LUKSK
|36,10
|3.009.634
|% -7,44
|
|FORMT
|5,55
|23.235.965
|% -6,25
|
|THYAO
|13,10
|1.778.444.818
|% 1,87
|
|SISE
|7,73
|1.399.366.919
|% 1,18
|
|TKFEN
|18,95
|924.049.128
|% 1,88
|
|TCELL
|17,01
|901.014.855
|% 1,92
|
|PETKM
|5,20
|802.250.619
|% -1,70
|
|TSKB
|1,87
|520.921.138
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,44
|607.140.205
|% -0,41
|
|SISE
|7,73
|1.399.366.919
|% 1,18
|
|DOHOL
|3,68
|575.334.602
|% 4,55
|
|PETKM
|5,20
|802.250.619
|% -1,70
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4486
|7,4520
|% -0,03
|
|Euro
|9,0725
|9,0784
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,1499
|10,2008
|% -0,07
|
|Frank
|8,3483
|8,3986
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9783
|1,9882
|% -0,14
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-0,73
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|1,00
|
|Tam
|2.931
|3.004
|-2,66
|
|Yarım
|1.417
|1.453
|-1,29
|
|Çeyrek
|711
|727
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,52
|56,52
|-0,06
|