***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.01.2021 16:40
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nezih Öztüre tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901881
BIST
16:341.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,98
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
16:347,4356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0188
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
16:349,0443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0597
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0312
16:34443,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,06
|Açılış
|: 443,94
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler16:34
|PSDTC
|31,24
|16.515.018
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.515.018
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.515.018
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.515.018
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|177.541.689
|% -9,99
|
|FORMT
|5,37
|37.479.728
|% -9,29
|
|RODRG
|16,02
|13.052.634
|% -7,88
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|THYAO
|13,10
|2.088.328.291
|% 1,87
|
|SISE
|7,77
|1.816.617.686
|% 1,70
|
|DOHOL
|3,81
|1.588.040.665
|% 8,24
|
|OTKAR
|441,00
|1.274.029.386
|% 7,59
|
|TCELL
|17,03
|1.192.151.052
|% 2,04
|
|DOHOL
|3,81
|1.588.040.665
|% 8,24
|
|EKGYO
|2,43
|863.311.358
|% -0,82
|
|TSKB
|1,87
|654.764.079
|% -1,58
|
|SISE
|7,77
|1.816.617.686
|% 1,70
|
|ZOREN
|3,07
|659.805.798
|% 3,72
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4318
|7,4356
|% -0,25
|
|Euro
|9,0362
|9,0443
|% -0,66
|
|Sterlin
|10,1432
|10,1941
|% -0,14
|
|Frank
|8,3370
|8,3872
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9758
|1,9857
|% -0,26
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|2,71
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.984
|-5,00
|
|Tam
|2.930
|3.005
|-2,36
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-1,14
|
|Çeyrek
|710
|727
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|-0,07
|
|B. Petrol
|56,73
|56,73
|0,15
|