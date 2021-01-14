***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.01.2021 10:46
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Minereks Dış Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902026
BIST
12:091.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.556
12:097,3898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0130
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3804
12:098,9977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9855
12:09437,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,82
|Açılış
|: 437,72
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler12:09
|YAPRK
|117,80
|24.520.545
|% 9,99
|
|POLTK
|437,40
|1.149.487
|% 9,98
|
|SODSN
|32,00
|294.464
|% 9,97
|
|YONGA
|34,64
|627.781
|% 9,97
|
|MAALT
|172,20
|43.414.284
|% 9,96
|
|DAGI
|8,44
|36.998.171
|% -5,80
|
|RODRG
|14,93
|2.533.847
|% -4,66
|
|SAFKR
|11,69
|122.664.457
|% -4,49
|
|FORMT
|5,12
|9.866.661
|% -3,94
|
|HATEK
|15,40
|15.886.803
|% -3,69
|
|EKGYO
|2,47
|198.125.391
|% 0,82
|
|JANTS
|568,70
|165.072.155
|% 7,20
|
|ODAS
|3,93
|143.404.614
|% -0,51
|
|SAFKR
|11,69
|122.664.457
|% -4,49
|
|AVOD
|7,91
|103.676.386
|% 4,35
|
|ODAS
|3,93
|143.404.614
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,35
|48.861.327
|% -0,74
|
|HLGYO
|3,40
|93.261.628
|% 1,49
|
|AVOD
|7,91
|103.676.386
|% 4,35
|
|TURSG
|7,04
|72.706.924
|% 0,72
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3847
|7,3898
|% -0,18
|
|Euro
|8,9894
|8,9977
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,0568
|10,1073
|% -0,03
|
|Frank
|8,2944
|8,3444
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9631
|1,9730
|% -0,23
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-5,89
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-40,28
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,48
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,75
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,94
|55,94
|-0,12
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:20BURCE
Yüzde 4.96 oranında artışla 22.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 085, 654 adet işlem
-
12:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 2 artarak (% 0.19 ) 1, 701
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12:17XU100
Endeks 1, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 11, 980.00 milyon TL de
-
12:16ALCAR
Yüzde 4.46 oranında artışla 555.40 lira fiyatla işlem gören hissede 434, 927 adet işlem
-
12:15ISGYO
Yüzde 5.24 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 456, 457 adet işlem