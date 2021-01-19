***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.01.2021 14:31
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nezih Öztüre tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903249
BIST
15:471.573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 16,24
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.577
En Düşük
1.561
15:477,4461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0270
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
15:479,0334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
15:47439,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,07
|Açılış
|: 439,85
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
439,78
BIST En Aktif Hisseler15:47
|PSDTC
|41,14
|21.018.587
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.018.587
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.018.587
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.018.587
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,68
|4.631.052
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|ATSYH
|8,76
|844.584
|% -7,79
|
|SISE
|8,10
|2.463.886.368
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,50
|1.510.015.266
|% 0,00
|
|THYAO
|13,49
|1.458.510.576
|% 1,97
|
|KRDMD
|7,21
|1.305.500.623
|% -0,83
|
|DOHOL
|3,77
|1.270.076.707
|% 5,01
|
|EKGYO
|2,50
|1.510.015.266
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,77
|1.270.076.707
|% 5,01
|
|SISE
|8,10
|2.463.886.368
|% 3,85
|
|KRDMD
|7,21
|1.305.500.623
|% -0,83
|
|PETKM
|5,18
|694.449.394
|% 0,78
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4419
|7,4461
|% -0,36
|
|Euro
|9,0260
|9,0334
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,1013
|10,1520
|% -0,30
|
|Frank
|8,3477
|8,3980
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9786
|1,9885
|% -0,46
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|1,07
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.908
|2.983
|-15,98
|
|Yarım
|1.405
|1.443
|-7,73
|
|Çeyrek
|705
|722
|-3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|0,56
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:01DOHOL
Yüzde 5.01 oranında artışla 3.77 lira fiyatla işlem gören hissede 344, 651, 545 adet işlem
-
16:00XU100
Endeks 1, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 24, 463.00 milyon TL de
-
16:00ALKA
Yüzde 9.38 oranında artışla 16.67 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 128, 051 adet işlem
-
15:59KONTR
Yüzde 4.52 oranında artışla 35.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 168, 029 adet işlem
-
15:57TUCLK
Yüzde 4.33 oranında artışla 8.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 349, 454 adet işlem