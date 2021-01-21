***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.01.2021 14:44
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nezih Öztüre tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903655
BIST
16:211.569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,80
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.564
16:217,3681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0510
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
16:218,9757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0099
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
16:21442,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,70
|Açılış
|: 442,04
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
441,84
BIST En Aktif Hisseler16:21
|VAKFN
|6,60
|175.166.806
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.438.311
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|3.192.519
|% 10,00
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|SNGYO
|5,06
|73.420.666
|% -8,33
|
|GARAN
|10,19
|2.011.033.067
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,54
|1.795.143.132
|% 3,25
|
|KARSN
|4,55
|1.072.434.522
|% 9,90
|
|AKBNK
|7,00
|977.026.645
|% 1,16
|
|YKBNK
|3,24
|801.930.646
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,54
|1.795.143.132
|% 3,25
|
|SKBNK
|1,60
|577.432.430
|% 1,27
|
|TSKB
|1,97
|501.108.741
|% -0,51
|
|YKBNK
|3,24
|801.930.646
|% 1,57
|
|KARSN
|4,55
|1.072.434.522
|% 9,90
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3650
|7,3681
|% -0,69
|
|Euro
|8,9679
|8,9757
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,0711
|10,1216
|% -0,23
|
|Frank
|8,2792
|8,3290
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9567
|1,9666
|% -0,68
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-1,96
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|0,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-10,06
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-4,86
|
|Çeyrek
|709
|725
|-2,44
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,94
|55,94
|-0,14
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:34PAGYO
Yüzde -3.34 oranında düşüşle 6.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 724, 950 adet işlem
-
16:33FLAP
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 6.93 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 507, 025 adet işlem
-
16:32XU100
Endeks 1, 568 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 24, 978.00 milyon TL de
-
16:32JANTS
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 508.40 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 886 adet işlem
-
16:31SNGYO
Yüzde -8.33 oranında düşüşle 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 716, 421 adet işlem