***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.01.2021 15:22
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nezih Öztüre tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903908
BIST
15:291.532
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -19,31
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.528
15:297,4281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0602
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
15:299,0390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0637
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
15:29440,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,66
|Açılış
|: 440,50
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
439,24
BIST En Aktif Hisseler15:29
|GLBMD
|7,15
|30.783.031
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.522.493
|% 10,00
|
|AYCES
|91,45
|20.323.843
|% 9,98
|
|SEKUR
|24,46
|21.652.738
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|48.563.697
|% 9,97
|
|TACTR
|14,85
|2.924.857
|% -10,00
|
|UFUK
|19,75
|1.008.045
|% -9,98
|
|COSMO
|14,97
|4.064.968
|% -9,98
|
|SUMAS
|75,00
|243.777
|% -7,41
|
|KERVN
|1,39
|2.081.883
|% -7,33
|
|GARAN
|9,73
|1.347.177.754
|% -2,89
|
|KARSN
|4,73
|996.357.294
|% 3,96
|
|KOZAL
|114,60
|883.280.393
|% 1,15
|
|KRDMD
|6,95
|646.539.398
|% -2,11
|
|HLGYO
|4,14
|641.153.215
|% 6,98
|
|TSKB
|2,03
|634.816.998
|% 4,64
|
|EKGYO
|2,47
|603.442.437
|% -1,59
|
|KARSN
|4,73
|996.357.294
|% 3,96
|
|IHLGM
|1,49
|266.735.956
|% 2,05
|
|HLGYO
|4,14
|641.153.215
|% 6,98
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4241
|7,4281
|% 0,82
|
|Euro
|9,0323
|9,0390
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,0977
|10,1484
|% 0,07
|
|Frank
|8,3387
|8,3890
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9691
|1,9790
|% 0,55
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-20,54
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-2,52
|
|Cumhuriyet
|2.919
|2.963
|-12,00
|
|Tam
|2.904
|2.978
|-14,50
|
|Yarım
|1.404
|1.440
|-7,02
|
|Çeyrek
|704
|720
|-3,51
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,13
|
|B. Petrol
|54,73
|54,73
|-1,37
|
Seans Raporu
15:29
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-
15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 41 kaybederek (% -1.35 ) 1, 643
-
15:38XU100
Endeks 1, 534 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 14 altında . İşlem hacmi 18, 460.00 milyon TL de
-
15:33XU100
Endeks 1, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 18 altında . İşlem hacmi 18, 319.00 milyon TL de
-
15:31ANHYT
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 10.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 038, 141 adet işlem
-
15:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN