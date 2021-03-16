***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.03.2021 16:38
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Spot Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918464
BIST
17:571.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 14,50
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
17:577,5019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0308
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
17:578,9321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0562
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
17:57418,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,26
|Açılış
|: 418,27
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler17:57
|KRTEK
|13,53
|24.706.999
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|10.781.063
|% 10,00
|
|DOAS
|34,80
|273.448.601
|% 9,99
|
|SANKO
|14,53
|36.312.779
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.545.447
|% 9,98
|
|GRNYO
|3,35
|16.818.642
|% -7,97
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|FENER
|29,38
|583.663.458
|% -6,85
|
|LINK
|44,96
|56.194.275
|% -6,57
|
|MERIT
|280,00
|386.495
|% -6,35
|
|GARAN
|8,88
|1.370.130.093
|% 1,83
|
|KOZAL
|125,90
|1.302.977.324
|% 1,94
|
|OTKAR
|436,90
|1.251.673.147
|% 0,21
|
|FROTO
|208,40
|1.069.457.720
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,83
|881.618.025
|% 3,16
|
|GSRAY
|4,14
|866.770.045
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,25
|429.163.846
|% 0,90
|
|GARAN
|8,88
|1.370.130.093
|% 1,83
|
|KRDMD
|7,83
|881.618.025
|% 3,16
|
|TSKB
|1,71
|193.979.850
|% 1,18
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4991
|7,5019
|% -0,41
|
|Euro
|8,9247
|8,9321
|% -0,63
|
|Sterlin
|10,3939
|10,4460
|% -0,47
|
|Frank
|8,0727
|8,1213
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9950
|2,0050
|% -0,38
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|2,90
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,07
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-1,10
|
Seans Raporu
17:57
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TUPRS, TKFEN
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, OYAKC, GARAN
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, UZERB, VAKKO, UMPAS, FROTO, BJKAS, DOAS, BLCYT, ULAS, TRILC
-
17:59
ISATR, FADE, VESBE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında