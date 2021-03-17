***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.03.2021 09:02
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nezih Öztüre tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918574
BIST
18:051.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
0
En Düşük
0
18:057,4970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0118
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5059
En Düşük
7,4818
18:058,9339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0102
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
8,9370
En Düşük
8,9020
18:05418,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,17
|Açılış
|: 418,07
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
419,01
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|7,51
|31.113.324
|% 128,39
|
|CEMAS
|1,61
|130.870.808
|% 0,00
|
|SAHOL
|10,43
|147.289.353
|% 0,00
|
|SNGYO
|4,82
|21.251.035
|% 0,00
|
|TKFEN
|17,00
|82.301.517
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,61
|130.870.808
|% 0,00
|
|SAHOL
|10,43
|147.289.353
|% 0,00
|
|SNGYO
|4,82
|21.251.035
|% 0,00
|
|TKFEN
|17,00
|82.301.517
|% 0,00
|
|PGSUS
|86,50
|160.723.082
|% 0,00
|
|GARAN
|8,86
|1.443.588.457
|% 0,00
|
|KOZAL
|126,30
|1.358.366.014
|% 0,00
|
|OTKAR
|439,10
|1.283.059.211
|% 0,00
|
|FROTO
|208,40
|1.070.454.706
|% 0,00
|
|THYAO
|14,74
|950.732.604
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,14
|891.340.257
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,25
|476.524.886
|% 0,00
|
|GARAN
|8,86
|1.443.588.457
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,83
|935.721.183
|% 0,00
|
|TSKB
|1,71
|201.160.209
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4939
|7,4970
|% 0,16
|
|Euro
|8,9248
|8,9339
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,3805
|10,4326
|% 0,08
|
|Frank
|8,0608
|8,1093
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9913
|2,0013
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|4,08
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,18
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,78
|68,78
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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