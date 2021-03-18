***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2021 09:19
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kimtaş Kireç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918936
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
0
En Düşük
0
18:057,4643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0311
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5051
En Düşük
7,4600
18:058,9578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0324
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0095
En Düşük
8,9483
18:05422,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,46
|Açılış
|: 422,01
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
420,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKGRT
|10,20
|86.139.823
|% 7,44
|
|CMBTN
|313,30
|23.029.128
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,94
|187.962.529
|% 0,00
|
|MERKO
|7,50
|69.430.345
|% 0,00
|
|KOZAL
|123,80
|693.579.209
|% 0,00
|
|CMBTN
|313,30
|23.029.128
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,94
|187.962.529
|% 0,00
|
|GSDDE
|6,36
|24.490.280
|% 0,00
|
|HUBVC
|18,41
|31.198.091
|% 0,00
|
|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% 0,00
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 0,00
|
|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% 0,00
|
|THYAO
|14,55
|1.311.067.829
|% 0,00
|
|SASA
|45,02
|1.039.385.676
|% 0,00
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,18
|590.450.303
|% 0,00
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 0,00
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,42
|842.169.629
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,69
|515.641.650
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4656
|7,4748
|% -0,27
|
|Euro
|8,9553
|8,9674
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,4433
|10,4957
|% 0,10
|
|Frank
|8,0919
|8,1407
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9936
|2,0036
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|5,87
|
|Altın Gr.
|422
|422
|1,55
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-6,42
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,10
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,58
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,06
|
|B. Petrol
|67,64
|67,64
|-0,36
|