***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.03.2021 09:07
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kimtaş Kireç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919157
BIST
10:261.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,91
|Açılış
|: 1.549
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|Önceki Kapanış
|: 1.551
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En Düşük
1.538
10:267,2981
En Yüksek
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En Düşük
7,2920
10:268,7143
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
|: 409,26
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|Önceki Kapanış
|: 408,75
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412,59
En Düşük
406,51
BIST En Aktif Hisseler10:26
|ARSAN
|10,13
|7.863.960
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|51.413.121
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|171.793
|% 9,64
|
|VESTL
|31,64
|167.601.033
|% 8,50
|
|CLEBI
|355,80
|100.075.287
|% 7,82
|
|VAKKO
|14,26
|6.082.790
|% -9,97
|
|ULAS
|5,70
|3.584.188
|% -8,65
|
|EKIZ
|6,45
|14.190
|% -7,73
|
|SNKRN
|38,00
|202.730
|% -7,18
|
|SANKO
|13,48
|28.115.744
|% -6,32
|
|THYAO
|14,11
|292.844.902
|% 1,22
|
|FROTO
|207,60
|223.708.186
|% -2,08
|
|ODAS
|3,81
|177.549.135
|% -5,22
|
|SISE
|7,83
|169.527.831
|% 0,00
|
|VESTL
|31,64
|167.601.033
|% 8,50
|
|ODAS
|3,81
|177.549.135
|% -5,22
|
|TSKB
|1,66
|53.837.740
|% -2,35
|
|GSRAY
|4,68
|123.824.264
|% 3,54
|
|SKBNK
|1,31
|34.996.140
|% -2,24
|
|IHLGM
|1,12
|27.966.332
|% -1,75
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2939
|7,2981
|% -0,33
|
|Euro
|8,7082
|8,7143
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,1406
|10,1915
|% -0,26
|
|Frank
|7,8461
|7,8933
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9398
|1,9495
|% -0,32
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|7,79
|
|Altın Gr.
|409
|409
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,59
|63,59
|0,31
|