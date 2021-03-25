***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.03.2021 16:33
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Minereks Dış Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920489
BIST
17:471.400
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -14,35
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
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1.433
En Düşük
1.397
17:477,9624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0414
|Açılış
|: 7,9250
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|Önceki Kapanış
|: 7,9000
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7,9973
En Düşük
7,8757
17:479,4429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0580
|Açılış
|: 9,3700
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|Önceki Kapanış
|: 9,3350
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9,5060
En Düşük
9,3073
17:47443,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,14
|Açılış
|: 443,94
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|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:47
|VERTU
|29,26
|68.026.099
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|FADE
|17,39
|53.141.755
|% 9,99
|
|SEYKM
|35,00
|59.385.904
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,05
|3.332.518.110
|% -2,08
|
|SASA
|45,96
|1.790.887.577
|% -2,83
|
|KOZAL
|121,30
|1.218.655.968
|% 2,10
|
|THYAO
|12,79
|953.794.534
|% -1,69
|
|PETKM
|5,67
|909.181.066
|% 0,89
|
|GARAN
|7,05
|3.332.518.110
|% -2,08
|
|SKBNK
|1,22
|339.622.341
|% 2,52
|
|TSKB
|1,42
|301.186.628
|% -2,74
|
|EKGYO
|1,90
|361.361.040
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,18
|387.638.673
|% -2,24
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9558
|7,9624
|% 0,52
|
|Euro
|9,4065
|9,4429
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,8749
|10,9295
|% 0,61
|
|Frank
|8,4361
|8,4870
|% 0,04
|
|Riyal
|2,1126
|2,1232
|% 0,30
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|2,14
|
|Altın Gr.
|444
|444
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,04
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,86
|61,86
|-2,55
|
Seans Raporu
17:47
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17:59SANKO
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