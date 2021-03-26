***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.03.2021 09:06
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Spot Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920754
BIST
10:231.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,46
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.396
10:237,9993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0598
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
8,0141
En Düşük
7,9153
10:239,4469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0913
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4516
En Düşük
9,3140
10:23444,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,64
|Açılış
|: 444,11
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,18
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler10:23
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|9.342.102
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|BRKO
|1,37
|590.040
|% 8,73
|
|SAYAS
|24,50
|23.549.979
|% 6,61
|
|AVOD
|9,49
|30.345.079
|% -9,96
|
|EGEEN
|1.596,50
|16.956.713
|% -8,48
|
|SEKUR
|32,94
|1.256.780
|% -7,16
|
|KONTR
|73,10
|4.759.284
|% -4,94
|
|LUKSK
|66,50
|340.791
|% -4,32
|
|GARAN
|7,07
|329.529.131
|% 1,14
|
|ISKPL
|46,90
|148.181.463
|% 3,17
|
|BJKAS
|6,70
|137.357.173
|% 6,35
|
|VESTL
|36,06
|113.231.385
|% -2,80
|
|THYAO
|12,87
|108.600.831
|% 1,58
|
|GARAN
|7,07
|329.529.131
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,19
|49.013.084
|% 1,39
|
|BJKAS
|6,70
|137.357.173
|% 6,35
|
|SKBNK
|1,23
|24.819.943
|% 1,65
|
|AKBNK
|4,80
|88.072.985
|% 0,25
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9929
|7,9993
|% 0,75
|
|Euro
|9,4172
|9,4469
|% 0,98
|
|Sterlin
|10,9634
|11,0184
|% 0,92
|
|Frank
|8,4690
|8,5200
|% 0,76
|
|Riyal
|2,1255
|2,1362
|% 0,77
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|0,58
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,21
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,09
|
|B. Petrol
|62,99
|62,99
|1,04
|
Seans Raporu
10:23
daha fazla
-
10:38FADE
Yüzde 5.00 oranında artışla 18.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 505, 966 adet işlem
-
10:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, OYAKC, AKBNK
-
10:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, GARAN
-
10:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 4 artarak (% 0.28 ) 1, 207
-
10:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, IDEAS, TRILC