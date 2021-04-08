***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.04.2021 09:06
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924648
BIST
10:261.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,25
|Açılış
|: 1.422
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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458,73
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler10:24
|MTRKS
|37,26
|73.849
|% 9,98
|
|ARENA
|64,55
|61.396.298
|% 9,97
|
|VAKFN
|26,04
|1.879.984
|% 9,97
|
|NTGAZ
|15,03
|11.617.649
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|38.091
|% 9,50
|
|IDEAS
|75,60
|440.824
|% -10,00
|
|UTPYA
|21,82
|3.162.154
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|26.168.433
|% -9,97
|
|MERIT
|220,00
|103.400
|% -8,33
|
|UZERB
|46,50
|37.991
|% -6,78
|
|BJKAS
|9,84
|180.824.719
|% 6,38
|
|DOHOL
|3,32
|111.992.856
|% 2,15
|
|GARAN
|6,90
|110.860.402
|% 0,88
|
|FENER
|37,28
|101.216.815
|% -4,16
|
|PETKM
|6,10
|87.542.944
|% 1,67
|
|DOHOL
|3,32
|111.992.856
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,96
|46.304.465
|% -0,51
|
|TSKB
|1,41
|29.482.031
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|42.663.624
|% 0,45
|
|BJKAS
|9,84
|180.824.719
|% 6,38
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1618
|8,1665
|% 0,25
|
|Euro
|9,7122
|9,7219
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,2051
|11,2613
|% 0,39
|
|Frank
|8,7496
|8,8023
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1685
|2,1793
|% 0,10
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|6,51
|
|Altın Gr.
|458
|458
|2,81
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,06
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|-0,38
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