***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.05.2021 14:00
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Spot Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937434
BIST
14:021.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,46
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
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1.457
En Düşük
1.442
14:028,3890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0264
|Açılış
|: 8,3750
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|Önceki Kapanış
|: 8,3750
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8,4355
En Düşük
8,3755
14:0210,2517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0076
|Açılış
|: 10,2150
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|Önceki Kapanış
|: 10,1800
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10,2867
En Düşük
10,2161
14:02507,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,51
|Açılış
|: 507,56
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|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler14:02
|TRILC
|42,90
|112.928.222
|% 10,00
|
|MERKO
|6,83
|18.112.918
|% 9,98
|
|SEYKM
|24,94
|27.498.558
|% 9,96
|
|SANFM
|16,70
|6.986.762
|% 9,87
|
|SONME
|42,24
|13.447.347
|% 9,32
|
|DERHL
|8,12
|12.954.672
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|171.765.315
|% -9,95
|
|FRIGO
|22,34
|26.927.630
|% -8,44
|
|JANTS
|81,00
|37.813.294
|% -7,95
|
|SAYAS
|29,12
|22.974.100
|% -5,58
|
|GARAN
|8,09
|747.482.608
|% -0,86
|
|ASELS
|15,52
|541.816.582
|% 2,44
|
|KOZAL
|128,20
|503.208.009
|% -0,16
|
|PETKM
|6,37
|401.799.061
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,00
|367.477.867
|% -0,37
|
|TSKB
|1,39
|139.560.688
|% 1,46
|
|GARAN
|8,09
|747.482.608
|% -0,86
|
|YKBNK
|2,16
|171.936.455
|% 0,00
|
|KARSN
|4,73
|301.527.106
|% -2,27
|
|PETKM
|6,37
|401.799.061
|% -1,39
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3869
|8,3890
|% -0,31
|
|Euro
|10,2459
|10,2517
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,8132
|11,8725
|% -0,50
|
|Frank
|9,3074
|9,3634
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2296
|2,2407
|% -0,35
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,62
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|3.353
|3.404
|13,00
|
|Tam
|3.339
|3.423
|14,56
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|7,04
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,52
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,47
|0,01
|
|B. Petrol
|67,46
|67,46
|1,11
|